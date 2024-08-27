Оккупанты продолжают штурмы по всем направлениям: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Российские захватчики не прекращают активные боевые действия по всем направлениям фронта. С начала суток уже произошло 85 прямых боевых столкновений.

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Обстрелы и атаки продолжаются на нескольких ключевых направлениях, в частности Покровском и Кураховском, и ситуация остается напряженной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 вторника, 27 августа.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сопычь, Бачевск, Порохонь, Покровка, Краснополье, Дмитровка, Сидоровка, Уланово, Орловка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Ворожбе, Эсмани, Вольной Слободе, Атинскому, Горелому и Бессаловке.

На Харьковском направлении российские войска штурмуют оборонительные позиции украинских подразделений близ Волчанска. Атака врага продолжается, а также зафиксирован запуск НАРов в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг провел 15 наступательных действий возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки, а также нанес пять авиаударов по Сеньково, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

На Лиманском направлении противник семь раз атаковал позиции вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Умелыми действиями украинских защитников врага удалось остановить.

На Северском направлении наши силы отразили атаку россиян вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Григорьевки, Андреевки и Клещиевки, однако в результате шести боестолкновений потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты девять раз пытались вытеснить украинские подразделения с позиций вблизи Торецка и Нью-Йорка, но безуспешно.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий в районах Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новоалександровка, Михайловка, Новогродовка и Селидово. Силы обороны Украины отразили 24 атаки, один бой продолжается. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 11 раз, из которых девять попыток были отбиты, а две атаки продолжаются вблизи Карловки.

На Времевском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг трижды совершил наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Работино, но все атаки были отбиты.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции украинских подразделений, используя авиацию для сброса пяти КАБов по районам Садового и Тягинки.

На других направлениях фронта оперативная обстановка остается стабильной, но боевые действия продолжаются.

Напомним, пока украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

В Торецке бои идут в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Северное и Зализное, расположенных вплотную к Торецку.

Ранее аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации на Донецком направлении. По его словам, российские оккупационные войска активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.