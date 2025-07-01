Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW оценили, где самая сложная ситуация. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить еще больше украинской территории. Самые активные боевые действия продолжаются на территории Донецкой области, в частности, на Покровском направлении.

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Враг намерен захватить всю территорию региона и, возможно, продвинуться в Днепропетровскую область. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В течение прошедших суток российские войска продолжили наступательные действия в районе Часового Яра. Прокремлевские военные блогеры утверждают, что оккупанты продвинулись к востоку от Белой Горы (к югу от Часова Яра. Захватчики атаковали вблизи самого Часового Яра и к югу от Часового Яра в районе Предтечного и Ступочек, а также в направлении Белой Горы.

Также российские войска продолжили наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Оккупанты осуществляли наземные атаки в районе самого Торецка; к северу от Торецка в районе Дылевки; к северо-востоку от Торецка в районе Дачного; и к северо-западу от Торецка в районе Яблоновки и Русин Яр.

Кроме того, 30 июня российские войска продолжили наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Пропагандисты РФ утверждали, что российские войска захватили Новоукраинку (к югу от Покровска) и продвинулись к юго-западу от Миролюбовки (к востоку от Покровска), к северо-западу и западу от Гродовки, к северо-востоку и западу от Николаевки (оба к юго-востоку от Покровска), к северо-востоку от Шевченко (к югу от Покровска) и к северо-востоку от Песчаного (к юго-западу от Покровска).

Российские войска продолжали наземные наступления к северо-востоку от Покровска в районе Малиновки и Мирного и в направлении Разино, Новоторецкого и Владимировки; к востоку от Покровска в районе Проминя и Миролюбовки; к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки; и к юго-западу от Покровска в районе Удачного.

Представитель украинской группировки войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские силы на Покровском направлении сосредоточивают свои атаки в районе трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Заместитель командира украинского батальона, действующего на Покровском направлении, сообщил, что российское военное командование, вероятно, передислоцировало большую часть личного состава в зоне ответственности батальона на другое направление, где российские силы наносят удары с использованием техники.

На Новопавловском направлении оккупанты могли захватить населенных пункт Новониколаевка (к северо-востоку от Новопавловки). По неподтвержденным данным, войска РФ также продвинулись к западу от Котляровки (к востоку от Новопавловки), к западу и югу от Орехово (к юго-востоку от Новопавловки), в районе Грушевского и в направлении Поддубного, к югу от Зирки, к западу и северо-западу от Комара, к западу от Федоровки и к югу от Зирки (все к югу от Новопавловки) и к юго-востоку от Воскресенки (к юго-западу от Новопавловки).

В Запорожской области геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточном направлении в Каменском (к юго-западу от Орехова). Российские военные блогеры также утверждают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Малой Токмачки (юго-восток от Орехова), в северной части Каменского и к западу от Степового (восточнее Каменского).

В Сумской области войска РФ продолжили наступательные действия, однако не смогли продвинуться. Враг атаковал к северо-востоку от города Сумы в районе Юнаковки. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Яблоновки, Алексеевки, Андреевки (все к северу от города Сумы), Садков (северо-восток от города Сумы) и Юнаковки.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что количество российских атак на Сумском направлении сократилось. Российские войска наступают исключительно небольшими группами пехоты и не используют никакие виды техники. При этом враг имеет значительное превосходство в живой силе в этом районе и подтягивают резервы для восполнения своих ежедневных потерь, которые составляют около 300–400 человек.

Напомним, заявления представителей Кремля, в том числе диктатора Владимира Путина, продолжают демонстрировать более широкие территориальные амбиции России в Украине. Они выходят далеко за пределы Крыма и четырех областей, которые агрессор незаконно аннексировал.

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