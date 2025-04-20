Оккупанты продвинулись на трех направлениях накануне заявления о 'пасхальном перемирии'. Карта

В субботу, 19 апреля, оккупационные российские войска продвинулись сразу на трех участках фронта. В частности, оккупанты улучшили свои позиции на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

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То есть враг не прекратил атаки на фоне объявленного российским диктатором "30-часового пасхального перемирия". Это следует из сообщения украинского информационного ресурса DeepState, обновившего интерактивную карту войны.

Согласно данным аналитиков, на Лиманском направлении, районе админграницы Донетчины и Луганщины, армия РФ имела успех возле поселка Белогоровка Луганской области.

Ранее в DeepState информировали, что эта местность находится в активной фазе боевых действий с динамическим переходом позиций "из рук в руки". Также отмечалось, что информация о полном контроле самой Белогоровки врагом нуждается в уточнении. В настоящее время поселок в значительной степени находится в "серой зоне".

В то же время по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Лиманском направлении произошло 14 вражеских атак. О Белогоровке там не указывали, а сообщали о попытках оккупантов продвигаться возле Новомихайловки, Нового, Ямполевки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины.

По данным DeepState, накануне российские войска имели продвижение в Успеновке на Покровском направлении, также в районе Разлива на Новопавловском направлении, что неподалеку от админграницы Донетчины с Днепропетровской областью.

Генштаб ВСУ информирует, что за сутки на Покровском направлении российские войска совершили 39 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Срибное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

Предварительно, на этом участке фронта Силы обороны обезвредили 165 оккупантов, (91 – безвозвратно), а также уничтожили три терминала спутниковой связи (еще один поврежден), 10 единиц автотехники (и одна повреждена), три мотоцикла, два генератора, один пункт управления БПЛА врага.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 12 российских атак в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о сотнях российских обстрелов с начала "пасхального перемирия" от Путина. В частности, после 18:00 субботы и на начало суток 20 апреля оккупанты совершили 387 обстрелов и 19 штурмовых действий, 290 раз они применяли беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что российское "пасхальное перемирие" не действует. По его словам, в Курской и Белгородской областях РФ враг не прекращал боевых действий, на некоторых участках фронта в Украине оккупанты тоже продолжали артиллерийские обстрелы и использование дронов.

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