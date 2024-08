Оккупанты продвинулись в направлении Покровска, но их наступление замедлится: в ISW назвали причины. Карта

Российские войска продолжают медленное, но устойчивое продвижение в направлении Покровска на Донетчине, во многом обусловленное нехваткой ресурсов у ВСУ и рельефом местности. Оно еще больше замедлится, поскольку оккупанты приближаются к линии более крупных и городских населенных пунктов.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они прогнозируют, что нынешние темпы тактического продвижения ВС РФ к Покровску все же не будут продолжаться бесконечно.

Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оснащение и оборонительные средства и поэтому пока не могут замедлить врага. Многие эксперты говорят, что именно паузы в предоставлении западной и особенно американской военной помощи привели к задержкам в оснащении вновь сформированных украинских подразделений и переоснащении тех, которые уже принимали участие в боях.

"Российские силы, по-видимому, используют такую ​​слабость для постепенного тактического продвижения к северо-западу от Авдеевки, где пытаются достичь ограниченного тактического окружения украинских сил к востоку от шоссе T0511 (O0544) Очеретино – Гродовка – Мирноград, особенно на левом берегу реки Волчья", – добавили в ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше в Веселом по направлению к дороге T0511. По словам аналитиков, это позволяет установить, что на данный момент самое дальнее российское продвижение находится примерно в 3,5 км от окраин Гродовки.

При этом российские блогеры-пропагандисты утверждают, якобы армия РФ наступает к югу от Веселого вдоль железнодорожной линии и ветрозащитных полос в направлении Сергеевки и Желанного (чуть южнее Веселого). Аналитики не исключают, что это "может способствовать усилиям по тактическому окружению украинских сил в этом районе", но только если враг "правильно это использует".

Украинские и российские источники также сообщили, что ВС РФ захватили Тимофеевку (севернее дороги О0544 и район Веселого). Машовец охарактеризовал недавние российские наступления там как тактическое прорыв украинских линий и заявил, что российские войска продвинулись на 6,5 км в глубину и 7,5 км в ширину от Сокола до Сергеевки, переправившись за последние недели через реки Волчья и Казенный Торец. Он предупредил, что враг близок к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении к концу августа.

Однако в ISW считают, что нынешние темпы тактического продвижения оккупантов к Покровску, скорее всего, не будут продолжаться бесконечно, поскольку те приближаются к линии крупных городов.

По словам аналитиков, текущие усилия России на этом направлении сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе Желанного и Новогродовки. Следующая оборонительная линия между нынешней передовой российской линией наступления и Покровском проходит между городами Селидово, Новогродовка и поселком Гродовка, при этом многие из нынешних атак армии РФ сосредоточены конкретно на секторе Новогродовка – Гродовка (примерно в 5 км к западу от российских позиций в районе Веселого).

Согласно открытым данным, в Новогродовке и Гродовке до войны проживало около 14 000 и 2000 человек соответственно. Это крупнее и относительно более городские населенные пункты, чем многие из небольших поселков, которые российские войска захватили с тех пор, как начали продвигаться на запад от Авдеевки в феврале 2024 года.

"Эти населенные пункты ни в коем случае не такие большие, как, например, Мариуполь или даже Бахмут, но они представляют собой совершенно иную тактическую проблему для наступающих российских войск, которые в последнее время в основном продвигались по открытым полям, небольшим ветрозащитным полосам и поселениям длиной в несколько кварталов", – объяснили в ISW.

Там напомнили, что российские войска в Украине исторически бились с быстрым завершением боевых операций в более урбанизированных или жилых районах – например, они в течение пяти месяцев положили множество живой силы, чтобы захватить Авдеевку, которая лишь немного больше Новогродовки.

"Украинские силы сейчас заметно более истощены, чем в начале 2024 года, когда войска РФ захватили Авдеевку, которая также была сильно укреплена. Российские силы, вероятно, продолжат использовать эту реальность для обеспечения тактических успехов. Тем не менее, темпы российского наступления замедлятся, поскольку они вступают в бой вблизи и в этих крупных городах и поселениях", – констатировал Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что после неудачи с наступлением в Харьков в начале лета российские оккупационные войска изменили свою главную цель. Теперь враг сосредоточил усилия на захвате Покровска, также тяжелая ситуация на Торецком направлении в Донецкой области.

