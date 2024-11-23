Оккупанты продвинулись в пяти населенных пунктах Донетчины – DeepState
Российские войска продолжают наступление на Донетчине и имеют продвижения. Успешными стали вражеские атаки в пяти населенных пунктах региона.
Россиянам удалось продвинуться у Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке. Изменения линии фронта отображены на картах DeepState.
В ночь на 23 ноября карта проекта DeepState была обновлена.
"Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке", – описали изменения в Telegram-канале проекта.
Так, россиянам удалось продвинуться на запад в направлении Великой Новоселки.
Они также заняли территорию южнее Раздольного.
Российские оккупанты имели продвижение к северо-западу от оккупированной Максимовки.
К югу от Пустынки захватчики продвинулись на запад, сформировав небольшой "клин".
В пределах Торецка российские войска продвинулись в районе Забалка.
Напомним, накануне, 22 ноября, в ГУР раскрыли задачи армии РФ на осенне-зимний период. Задача-минимум, которую поставил Кремль перед оккупационными силами – это выход на административные границы Донбасса и Луганщины. Стратегическая цель агрессора – полный контроль над Украиной – также неизменна.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!