Оккупанты продвинулись в пяти населенных пунктах Донетчины – DeepState

Российские войска продолжают наступление на Донетчине и имеют продвижения. Успешными стали вражеские атаки в пяти населенных пунктах региона.

Видео дня

Россиянам удалось продвинуться у Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке. Изменения линии фронта отображены на картах DeepState.

В ночь на 23 ноября карта проекта DeepState была обновлена.

"Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке", – описали изменения в Telegram-канале проекта.

Так, россиянам удалось продвинуться на запад в направлении Великой Новоселки.

Они также заняли территорию южнее Раздольного.

Российские оккупанты имели продвижение к северо-западу от оккупированной Максимовки.

К югу от Пустынки захватчики продвинулись на запад, сформировав небольшой "клин".

В пределах Торецка российские войска продвинулись в районе Забалка.

Напомним, накануне, 22 ноября, в ГУР раскрыли задачи армии РФ на осенне-зимний период. Задача-минимум, которую поставил Кремль перед оккупационными силами – это выход на административные границы Донбасса и Луганщины. Стратегическая цель агрессора – полный контроль над Украиной – также неизменна.