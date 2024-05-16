Оккупанты провели десятки штурмов: Плетенчук назвал самые горячие направления на юге и озвучил потери врага

Российские оккупационные войска активизировались на южном направлении фронта. Так, за минувшие сутки оккупанты совершили там 30 штурмов, однако они были безуспешными.

Об этом сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что в инфопространстве сейчас много внимания уделяют Работино, хотя россияне сейчас больше бьют по Старомайорску.

В частности, за минувшие сутки оккупанты совершили 19 безуспешных штурмов в направлении Старомайорского, 7 штурмов в направлении Крынок и 4 штурма – Работино.

В результате этих атак оккупанты потеряли 130 человек из личного состава, среди них 61 – это погибшие. Как отметил Плетенчук, с началом усиленных попыток штурмов наших позиций изменился состав потерь врага. А именно: увеличилась часть погибших с трети до половины личного состава.

"Успеха враг не имел, однако давление достаточно серьезное. Но все это на фоне использования тех ресурсов, которые уже присутствовали до этого. Признаков создания наступательных группировок в нашем направлении не наблюдается", – добавил Плетенчук.

Напомним, в сводке командования ВСУ по состоянию на 19:00 сообщалось, что враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях. В то же время на Харьковском направлении ВСУ действуют на истощение наступательного потенциала оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская военная угроза все более очевидна для всего мира. Диктатор Владимир Путин хочет мобилизовать экономику страны на ведение долговременной войны. Об этом свидетельствуют последние кадровые ротации, например отставка министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на его место Андрея Белоусова и другие.