Оккупанты пытались форсировать реку Оскол: военный рассказал о ситуации. Видео

Российские оккупанты продолжают давить на украинскую оборону, применяя тактику малых групп и пытаясь проникнуть в тыл. Одна из попыток форсирования реки Оскол, на Харьковщине, завершилась для захватчиков неудачей.

Об этом рассказал Николай Волохов, командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса. По словам военного, оккупанты действуют по отработанной схеме: осуществляют штурмовые действия небольшими группами без прямого столкновения с передовыми позициями.

Основная цель противника – обойти украинскую пехоту и попасть в тыл, где расположены позиции операторов БПЛА, логистические маршруты и подразделения, обеспечивающие ротацию и подвоз личного состава. Таким образом россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу и усложнить поддержку подразделений, которые держат передовую.

По словам Николая Волохова, защитники сорвали попытку оккупантов форсировать реку Оскол и взяли в плен несколько захватчиков.

"Была попытка форсирования реки Оскол, она была неудачной, и в том числе немножечко пополнили обменный фонд", – рассказал военный.

Он добавил, что российские военные сохраняют активность по всей линии соприкосновения. В зоне ответственности 3-го армейского корпуса продвижение дается оккупантам сложно, однако они продолжают давление, пытаясь ограничить возможности маневра украинских сил.

"Если в целом описать ситуацию, враг продолжает быть активным, он на самом деле активен на всех участках, даже на тех, где не пытается продвигаться. Объективно в зоне ответственности 3-го армейского корпуса ему продвигаться сложно, но он продолжает поддерживать давление, чтобы мы были скованы в своей возможности перемещаться", – подытожил Волохов.

Напомним, украинские войска опровергают распространенную информацию о полной оккупации села Орехово-Василевка Бахмутского района Донецкой области. Армейцы до сих пор находятся на позициях, а бои за населенный пункт продолжаются.

Также OBOZ.UA сообщал, что вблизи Покровска фиксируют рост активности российских войск. Противник действует более интенсивно, увеличивая количество штурмовых групп и пытаясь приблизиться к позициям ВСУ.

