Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, поражен склад БК врага – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает совершать десятки атак на востоке Украины с целью прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 17 апреля на фронте произошло 87 боевых столкновений.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 апреля.

За прошедшие сутки путинские войска нанесли 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершили 89 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек, больница, гостиница и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Рождественское Сумской области; Синьковка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Верхнекаменское, Андреевка, Ступочки, Константиновка, Клещиевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Водяное, Новокалиново, Новопокровское, Спорное, Сокол, Семеновка, Соловьево, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Новогоровка , Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки и Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по складу боеприпасов и другому важному объекту противника.

Напомним, украинские войска в ночь с 16 на 17 апреля нанесли удар по российскому военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое (Крым). Паралельно 17 апреля Главное управление военной разведки (ГУР) атаковало российские авиационные объекты в Мордовии, Татарстане и Самарской области РФ.

Ранее соощалось, что для того, чтобы украинские военные могли проводить работу по расширению плацдарма на левобережье Днепра, им нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Воевать Силам обороны есть чем, но самое главное – это возможность защищаться.

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