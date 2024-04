'Законные цели': в ISW оценили украинские удары по аэродрому в Джанкое и РЛС 'Контейнер' в Мордовии

Украинские войска в ночь с 16 на 17 апреля нанесли удар по российскому военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое (Крым). Паралельно 17 апреля Главное управление военной разведки (ГУР) атаковало российские авиационные объекты в Мордовии, Татарстане и Самарской области РФ.

Все они являются законными целями в операции Украины, специально нацеленной на авиацию, противовоздушную оборону и возможности радиолокационного обнаружения страны-агрессора. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Бавовна" в Джанкое

На геолоцированных кадрах, опубликованных 16 апреля, видны взрывы на аэродроме в Джанкое, где размещается российский 39-й отдельный вертолетный полк и базируется армия ПВО Южного военного округа РФ.

Агенты военного партизанского движения "Атеш" подтвердили, что в результате удара был уничтожен ракетный комплекс С-400 и серьезно повреждены несколько других неуказанных транспортных средств оккупантов. Украинские источники опубликовали изображение, на котором видно три уничтоженные после удара пусковые установки С-400.

По данным ISW, российские силы перебросили на авиабазу в Джанкое вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52. Пока эксперты не обнаружили визуальных свидетельств повреждения каких-либо из этих боевых машин 16 апреля.

После "бавовны" известный кремлевский блогер пожаловался, якобы украинские силы применили около 12 ракет ATACMS для удара по аэродрому.

"В настоящее время ISW не может независимо подтвердить тип оружия, использованного Украиной в этом ударе, а также масштаб нанесенного им ущерба. Однако официальный представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что военный аэродром и связанные с ним авиационные объекты являются законными военными целями, молчаливо признав факт нанесения удара", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что боевые и транспортные вертолеты предоставили ВС РФ явные наступательные и оборонительные преимущества на поле боя, особенно на юге Украины, поэтому являются законными военными целями. Также подчеркнули, что украинские силы уже наносили удары ракетами ATACMS по российским военным вертолетам на авиабазах во временно оккупированных Бердянске (Запорожская область) и Луганске (Луганская область) в 2023 году.

Серия ударов по территории РФ

Главное управление военной разведки (ГУР) Минобороны Украины 17 апреля атаковало российские авиационные объекты в Республике Мордовия, Республике Татарстан и Самарской области. Источники в ГУР сообщили украинским СМИ, что разведчики нацелились на загоризонтный радиолокатор "Контейнер", который стоял на базе 590-й отдельной радиотехнической части ВС РФ в Ковылкино (Мордовия). Эта радиолокационная станция имеет дальность обнаружения 3000 км и высоту обнаружения 100 км, а находится на расстоянии более 680 км от украинской границы.

Министерство обороны РФ утверждало, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Мордовией, но это не подтверждено.

Также в тот день украинские беспилотники атаковали авиационный завод имени Горбунова в Казани, Республика Татарстан. Геолокированные кадры показывают, что российская ПВО, вероятно, сбила один БПЛА возле завода по производству дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 недалеко от Елабуги, Татарстан.

Кроме того, 17 апреля в ГУР загадочно заявили, что неустановленные лица уничтожили российский вертолет Ми-8 на аэродроме Кряж в Самарской области РФ и разместили кадры пожара.

"Украинские удары по объектам российской авиации во временно оккупированном Крыму, а также на территории России, по всей видимости, представляют собой довольно скоординированную и широкомасштабную серию ударов, специально нацеленных на российскую авиацию, противовоздушную оборону и возможности радиолокационного обнаружения", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, украинские атаки по ВПК заставили Россию "балансировать". В частности, ей следует оценивать риски для таких объектов, чтобы сосредоточить свое внимание на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак тоже продолжают создавать проблемы для оккупантов.

