Оккупанты пытались прорваться в районе Орехово-Василовки, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о ходе боев. Карта

На Бахмутском направлении враг пытался прорваться в районе Орехово-Василовки, однако ВСУ дали достойный отпор противнику. Также оккупанты пытались провести наступательные операции в направлении Белогоровки.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро, 28 июня. Оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

Так, в районе Орехово-Василовки на Бахмутском направлении противник совершал наступательные операции, однако безрезультатно. Более 15 населенных пунктов получили повреждения от артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил. Среди населенных пунктов, попавших под обстрел, были Никифоровка, Васюковка, Раздолевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное в Донецкой области.

Более 20 населенных пунктов на Купянском направлении были подвергнуты артиллерийским и минометным обстрелам, включая Масютовку, Кисловку, Котляровку и Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник провел неуспешные наступательные операции в направлении Белогоровки. Более 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам, включая Невское, Диброву, Белогоровку в Луганской области, а также Ямполевку, Торское, Серебрянку и Спорное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении, вражеские силы совершили авиационные удары в районе Авдеевки и провели артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Эти населенные пункты включают Керамик, Новокалиново, Авдеевку, Яснобродовку, Первомайское и Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил неуспешные наступательные операции в районах Марьинки и Победы. Они нанесли авиационные удары недалеко от Марьинки и Красногоровки. Также были совершены артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, Марьинки, Ильинки и Победы в Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеские силы пытались совершить неуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Они нанесли авиационные удары в районе Сторожевого в Донецкой области и произвели обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди этих населенных пунктов есть Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения наших войск. Вражеские силы нанесли авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки в Запорожской области. Также были произведены артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди пострадавших населенных пунктов можно отметить Новодаровку, Ольговское, Полтавку, Малиновку, Волшебное, Малую Токмачку, Преображенку, Орехов и Павловку в Запорожской области; Никополь в Днепропетровской области; Золотую Балку, Дудчаны, Качкаровку, Веселое, Антоновку, Херсон, Белозерку, Днепровское, Кизомис в Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди этих населённых пунктов можно указать Заречье и Тимоновичи в Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка в Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

За последние сутки авиация сил обороны совершила 18 ударов по районам, где противник сконцентрировал свой личный состав, а также 6 ударов по зенитно-ракетным комплексам врага. Кроме того, наши защитники уничтожили 6 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подразделения ракетных войск и артиллерии в последние сутки провели удары, которые привели к поражению 1 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплексов "Бук" и 4 районов, где противник сконцентрировал свои живые силы, вооружение и военную технику.

Напомним, что ВСУ продвинулись по меньшей мере на двух участках фронта. В частности, украинские военные уничтожили российский плацдарм на западном берегу реки Северский Донец, пролегающий юго-западнее Бахмута. Также 26 июня украинские войска деоккупировали Ровнополь, расположенный на административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

Ранее сообщалось, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить украинское контрнаступление на юге, однако просчитались: этот теракт не создал для украинских военных таких неустранимых проблем, как рассчитывали россияне. Подрыв дамбы заставил командование внести коррективы в боевую работу, однако не остановил наступление.