Оккупанты пытались сбить, но не удалось: защитники Украины дроном уничтожили российский 'Урал'. Видео

Воины бригады НГУ "Азов" уничтожили российский военный грузовик "Урал". "Демилитаризировать" вражескую технику удалось ударом из дрона.

Оккупанты активно пытались сбить БПЛА, но в так и не смогли от него спастись. Эффектное видео показал в Telegram украинский активист Сергей Стерненко.

Он отметил, что средства на поразивший вражеский "Урал" дрон собрали украинцы, поэтому призвал продолжать донатить и приближать нашу победу.

Напомним, нацгвардейцы-аэроразведчики из 23-й отдельной бригады "Хортица" с помощью дронов-камикадзе уничтожили российский Центр управления радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении. Точными ударами беспилотников украинские бойцы также ликвидировали антенное оборудование врага. На кадрах видно, как беспилотники подлетают к цели и наносят удар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В НГУ показали видео уничтожение вражеской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи Тернов Донецкой области. Российский комплекс, ведущий огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами, был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

– Воины ССО ВСУ с помощью ракет Brimstone и FPV-дронов уничтожили танковые тягачи, БМП и живую силу оккупантов. Скопление вражеских сил на одном из операционных направлений при выполнении боевых задач обнаружили операторы FPV-дронов 8-го полка ССО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!