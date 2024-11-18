Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах: в сети показали, чем все кончилось. Видео

Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать украинских военных по всему фронту. В этот раз россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил с помощью мотоциклов.

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Попытку штурма украинских позиций от безумных российских мотоциклистов опубликовала 63-я бригада "Стальные львы" в Telegram.

На видео четко видно, как военные РФ подбегают к мототранспорту в надежде быстро скрыться, но наши бойцы направляют дроны прямо в цель. В результате точного удара уничтожены мотоциклы и ликвидированы оккупанты.

"Закончилось все как всегда – мос**** убежали, а пилотам ББС 63-й бригады пришлось за ними собирать игрушки", – написали под видео воины 63-й бригады "Стальные львы".

Следует обратить внимание, что кроме бронетехники захватчики часто используют во время штурма гражданские автомобили, а в этом случае даже мотоциклы.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Кураховском направлении остается тяжелой. Впрочем, украинские десантники постоянно устраивают там врагу настоящий ад.

Ранее сообщалось, что пограничники Украины продолжают эффективно противодействовать оккупантам на фронте, нанося урон врагу.

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