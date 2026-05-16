Оккупанты пытаются глушить украинские дроны-перехватчики: в сети раскрыли тактику врага

Российские оккупационные войска пытаются противодействовать украинским дронам-перехватчикам, применяя новые технические решения. Речь идет об установке средств радиоэлектронной борьбы непосредственно на ударных беспилотниках.

Украинские специалисты уже фиксируют такие попытки и оценивают их эффективность. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По его словам, есть обоснованные подозрения, что на отдельных российских дронах-камикадзе типа "Шахед" устанавливаются специальные средства радиоэлектронной борьбы. Они предназначены как для подавления украинских дронов-перехватчиков, так и для создания помех работе радиолокационных станций.

"Есть обоснованные подозрения, что на отдельных "Шахедах" установлены средства РЭБ для подавления наших дронов-перехватчиков и средства РЭБ для создания помех РЛС", – отметил он.

Как объясняет советник министра обороны, подобная тактика не является неожиданностью для украинской стороны, ведь противник постоянно пытается адаптировать свои средства поражения к новым условиям противодействия. В то же время важно своевременно выявлять такие изменения и реагировать на них еще до получения окончательных подтверждений.

"Ничего здесь неожиданного для нас нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские захватчики начали использовать "Шахеды" в качестве носителей FPV-дронов. Уже зафиксированы случаи, когда один вражеский БпЛА транспортировал два дополнительных дрона.

Кроме этого, агрессор устанавливал на "Шахеды" макеты управляемых авиаракет Р-60 класса "воздух – воздух". Бескрестнов считает, что таким образом противник пытается создать впечатление более опасной и важной цели, а также "напугать авиацию".

