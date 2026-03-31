Российские захватчики начали устанавливать на дроны-камикадзе типа "Шахед" макеты управляемых авиационных ракет Р-60 класса "воздух – воздух". Таким образом враг пытается создать впечатление более опасной и важной цели, чтобы привлечь внимание перехватчиков.

Видео дня

Также он стремится напугать нашу авиацию. Об этом 30 марта сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в сфере радиотехнологий и советник главы Минобороны.

"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель", – написал он.

"Флеш" добавил, что надо подумать, по каким признакам можно отличать "Шахед" с такими фальшивыми ракетами.

Об этих экспериментах россиян с макетами ракет "воздух-воздух" Р-60 на БпЛА писал и украинский военный портал Defence Express. Там сообщили, что такой "Шахед" был успешно подбит на днях и уже исследуется.

"Согласно маркировкам, это "Гербера-2", которая была произведена в "Алабуге" в феврале этого года. И несла на себе довольно точно сделанный макет, а также штатную боевую часть. При этом макет имел соответствующие рулевые поверхности, но не был установлен на пилон, из-за чего нижние рули были срезаны", – сказано в сообщении.

Внимание также привлекла надпись на самом макете Р-60, которой может указывать на возможное малосерийное производство таких макетов.

Отмечается, что первая возможная цель этой конструкции – проведение тестов, в частности влияния Р-60 на летные характеристики "Шахеда". Но это возможно лишь при условии, если враг будет получать соответствующую информацию с дрона, что значительно проще было бы сделать над своей территорией.

"Поэтому вполне возможно, что рашисты попытались использовать "Шахед" с макетом Р-60 с целью создания фальшивой угрозы для украинских защитников, в первую очередь вертолетчиков", – отмечают в Defence Express.

Что предшествовало

Россия адаптировала старую советскую авиаракету "воздух-воздух" Р-60 для установки на беспилотники Shahed-136. Цель заключается в противодействии украинским вертолетам и самолетам, которые вылетают на перехват.

Как отметили в ГУР, такая версия иранского дрона в России после модернизации получила название "Герань-2Е".

Дополнительно сообщается, что новая модификация "шахеда" имеет две камеры в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские защитники нашли противодействие российским ударным БпЛА "Шахед", оснащенные ракетами. Для перехвата вражеского вооружения наши бойцы используют беспилотник-перехватчик Sting.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!