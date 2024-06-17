Оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении: ВСУ устойчиво держат оборону – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска сосредотачивают главные силы на Покровском направлении.

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Наши военные стойко держат уже восторженные позиции, эффективно противостоят врагу и наносят значительные потери его технике. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 17 июня.

Сейчас на фронте уже произошло 79 боевых столкновений. Агрессор активно обстреливает приграничные районы Черниговской и Сумской областей, включая Гремяч, Марчихина-Буда, Товстодубово, Леоновку и Волфин.

На Харьковском направлении зафиксировано пять столкновений. Вражеские войска пытаются прорвать нашу оборону вблизи Волчанска и Липцев, но наши защитники эффективно отражают атаки и наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две атаки продолжаются.

Лиманское направление остается местом жестких сражений. В районах Торского, Тернов и Макеевки произошло семь столкновений. Возле Макеевки оккупанты применили неуправляемые авиаракеты. Две атаки продолжаются у Грековки, наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки вблизи Григоровки, Клищиевки и Нового, две из которых продолжаются. У микрорайона Новый оккупанты поддерживали свои действия авиаударом с применением НАРов.

Покровское направление остается горячей точкой. Противник 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины этих столкновений еще продолжаются. Российские террористы активно используют авиацию, нанеся шесть авиаударов.

На Кураховском направлении количество атак возросло до девяти, шесть из них отбиты нашими защитниками. У Красногоровки продолжаются бои в трех локациях.

На Времивском направлении враг при поддержке авиации четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Наши воины отражают две из указанных атак.

В других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Защитники Украины эффективно противодействуют попыткам оккупантов прорвать наши оборонные рубежи.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий заявил, что на Покровском направлении оккупанты постоянно передислоцируют свои войска в попытках прорвать украинскую оборону.

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