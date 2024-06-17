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Оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении: ВСУ устойчиво держат оборону – Генштаб

Олег Тимченко
War
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Оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении: ВСУ устойчиво держат оборону – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска сосредотачивают главные силы на Покровском направлении.

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Наши военные стойко держат уже восторженные позиции, эффективно противостоят врагу и наносят значительные потери его технике. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 17 июня.

Сейчас на фронте уже произошло 79 боевых столкновений. Агрессор активно обстреливает приграничные районы Черниговской и Сумской областей, включая Гремяч, Марчихина-Буда, Товстодубово, Леоновку и Волфин.

На Харьковском направлении зафиксировано пять столкновений. Вражеские войска пытаются прорвать нашу оборону вблизи Волчанска и Липцев, но наши защитники эффективно отражают атаки и наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две атаки продолжаются.

Оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении: ВСУ устойчиво держат оборону – Генштаб

Лиманское направление остается местом жестких сражений. В районах Торского, Тернов и Макеевки произошло семь столкновений. Возле Макеевки оккупанты применили неуправляемые авиаракеты. Две атаки продолжаются у Грековки, наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки вблизи Григоровки, Клищиевки и Нового, две из которых продолжаются. У микрорайона Новый оккупанты поддерживали свои действия авиаударом с применением НАРов.

Покровское направление остается горячей точкой. Противник 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины этих столкновений еще продолжаются. Российские террористы активно используют авиацию, нанеся шесть авиаударов.

На Кураховском направлении количество атак возросло до девяти, шесть из них отбиты нашими защитниками. У Красногоровки продолжаются бои в трех локациях.

На Времивском направлении враг при поддержке авиации четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Наши воины отражают две из указанных атак.

В других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Защитники Украины эффективно противодействуют попыткам оккупантов прорвать наши оборонные рубежи.

Оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении: ВСУ устойчиво держат оборону – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий заявил, что на Покровском направлении оккупанты постоянно передислоцируют свои войска в попытках прорвать украинскую оборону.

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