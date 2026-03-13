Оккупанты пытаются обойти Волчанск с флангов и целят по логистике ВСУ, – военный

Российские войска активизировали попытки обойти Волчанск на Харьковщине с флангов и параллельно пытаются ударить по логистическим путям украинских сил. В то же время подразделения Сил обороны остановили попытки наступления противника на севере области. Оккупанты также все чаще используют ударные дроны, которые залетают глубже в тыл.

Об этом сообщил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Форпост", старший лейтенант Дмитрий Усов. Он рассказал о ситуации на направлении.

Противник пытается продвигаться на разных участках фронта вблизи Волчанска, ища слабые места в украинской обороне. Российские атаки не сосредоточены в одном месте – они разбросаны примерно на 40 километров вдоль фронта как на восток, так и на запад от города. Несмотря на эти попытки, украинские военные смогли остановить наступательные действия российских подразделений на севере Харьковской области.

Особое внимание противник уделяет ударам по логистике Сил обороны. "Российские войска активно используют ударные беспилотники, пытаясь поражать маршруты обеспечения украинских подразделений", – говорит Усов.

В последнее время российские дроны начали залетать значительно глубже в украинский тыл. Уже фиксировались случаи, когда беспилотники долетали до северной окраины Харькова.

Это создает дополнительные трудности для украинских сил, однако защитники продолжают держать позиции и противодействовать попыткам противника прорвать оборону.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия фактически уничтожила город Купянск Харьковской области в результате постоянных обстрелов. Несмотря на это, украинские военные находятся на юге города, а россияне пытаются атаковать с флангов и окружить подразделения ВСУ.

