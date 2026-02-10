Оккупанты пытаются обойти Волчанск с флангов: военный рассказал о ситуации

Оккупанты уже несколько месяцев пытаются обойти Волчанск с флангов, но захватить город им пока не удается. Силы обороны Украины успешно отражают все попытки противника продвинуться и удерживают ключевые части города.

Ситуация на фронте остается динамичной, а окрестности города сейчас находятся в "серой зоне". Об этом сообщил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

По словам военного, российские войска пытаются окружить город с юга, вероятно, из-за того, что южная и южно-центральная части Волчанска контролируются украинскими силами.

Враг постоянно пытается прорваться на наши территории и создать буферные зоны, однако подразделения Сил обороны эффективно отражают атаки, в частности в районе населенного пункта Дегтярное.

Сейчас территория приграничья с обеих сторон, включая Дегтярное и другие населенные пункты, находится в "серой зоне" – временной зоне активных боевых действий.

Там ведется постоянный контроль с помощью дронов, враг не закрепляется, а украинские войска ликвидируют его попытки продвижения. Гражданское население пока не может находиться в этих районах из-за опасности боевых действий.

Ситуация остается сложной и находится под постоянным контролем украинских военных, которые удерживают ключевые позиции и не позволяют противнику закрепиться на подступах к Волчанску.

Ранее OBOZ.UA писал, что на днях ВСУ сорвали наступление под Купянском. Защитники не только нанесли врагу потери, но и взяли пленных и получили ценные разведданные.

Также в ВСУ доказали, что Купянск-Узловой находится под контролем Украины. О его якобы полной оккупации на днях заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

