Оккупанты пытаются подвинуть линию обороны ВСУ в окрестностях Волчанска: в ОТГ 'Харьков' рассказали о ситуации

Российские оккупанты не оставляют попыток сдвинуть линию обороны Вооруженных сил Украины в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Несмотря на то, что врагу это не удается, количество обстрелов с его стороны увеличилось.

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Об этом на телеэфире "Киев-24" рассказал спикер ОТГ Харьков Евгений Романов. В частности, за последние сутки произошло более 500 обстрелов противника.

"В Волчанске и на его окрестностях постоянно происходят попытки врага подвинуть линию обороны ВСУ. По количеству обстрелов это 560 в сутки. Тем не менее активных действий со стороны врага мы наблюдаем такое же количество. Это единичные штурмы или попытки диверсионно-разведывательных групп прощупать нашу оборону и выявить огневые позиции", – отметил Романов.

По его словам, сейчас на Харьковском направлении действительно ведутся "подземные бои", поэтому фортификации сейчас являются важной составляющей.

"Фортификация – это одна из самых главных составляющих войны, все пытаются зарыться как можно глубже, надежнее. И сейчас происходит подземная война, когда позиционные бои не дают возможности воевать в открытом поле", – рассказал спикер ОТГ Харьков.

Напомним, по информации Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись к юго-востоку от Суджи на фоне продолжающихся боев на Курщине РФ. Также у наших защитников есть успехи на Харьковском направлении. Так, на Харьковщине ВСУ продвинулись близи Волчанска.

Как сообщал OBOZ.UA, механизированные украинские подразделения воспользовались оперативной паузой войск РФ и КНДР, продвинувшись почти на 5 км до села Фанасеевка в Курской области РФ. Они успешно использовали тактику, ранее приносившую результаты врагу, но с собственным действенным подходом.

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