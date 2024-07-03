Оккупанты пытаются создать оперативные возможности для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки – ISW

Россия продолжает давить на украинские силы на Торецком направлении. И в этот раз это не хаотичная активизация, а часть оперативного плана командования вражеской армии.

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Достигнув успеха в районе Торецка, оккупанты смогут продвигаться либо на Часов Яр, либо к северо-западу от Авдеевки – до Покровска. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали существование взаимосвязи между наступательными операциями, проводимыми российскими оккупационными войсками в направлении Часового Яра, Торецка и в районе Авдеевки. Давление на Торецк при этом российское командование может стремиться использовать для создания оперативных возможностей для продвижения либо в направлении Часового Яра, либо в направлении Покровска.

При этом, по мнению аналитиков, подготовка, которую сейчас осуществляют российские войска в Донецкой области, свидетельствует о том, что российское командование на данный момент осуществляет оперативное планирование и прогнозирование на значительно более высоком уровне, чем когда-либо за время полномасштабного вторжения в Украину. Однако результаты планов оккупантов будут ограничены общим низким тактическим потенциалом российских войск, воюющих на этих направлениях в настоящее время.

Описывая ситуацию в упомянутом районе, в ISW процитировали заявление спикера Группировки войск "Хортица" Назара Волошина, который 2 июля заявил, что российские войска начинают штурмовать Часов Яр с Торецкого направления. Наступают преимущественно небольшими группами пехоты, изредка прибегая к механизированным штурмам.

"Заслуживает внимания предположение Волошина, что российские войска пытаются наступать на южный фланг Часового Яра из района Торецка. Если российские войска смогут развить большее выступление в общем районе Шумы-Пивденное-Пивничное-Торецк, тогда они смогут более достоверно угрожать Часовому Яру с юга, дополняя продолжающиеся наступательные усилия России к северу от Часового Яра вблизи Калиновки", – отмечено в материале.

Накануне, констатировали в ISW, оккупанты продолжали наступать к югу и юго-востоку от Часового Яра: вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Учитывая "географию" российских наступательных усилий, аналитики констатировали, что российское командование заинтересовано в том, чтобы сохранить доступ к южному флангу в районе Часового Яра.

Между тем недавнее продвижение россиян в Майорском (восточнее Торецка) создало позиции российских войск на левом берегу канала Северский Донец-Донбасс. Теперь им не обязательно форсировать канал, поскольку они могут продвигаться к Часовому Яру по левому берегу.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец считает, что усилия россиян на Торецком направлении могут быть связаны не с планами по Часовому Яру, а со стремлением достичь прорыва на Покровском направлении, ранее известном как Авдеевское – в районе западнее и юго-западнее Торецка.

2 июля Машовец отметил, что российские войска усилили атаки на Торецк за последние 24 часа и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за атаку российских войск к западу от Авдеевки) развернуло дополнительные батальоны. и штурмовые роты под Торецком для поддержки наступательных операций

Военный обозреватель убежден, что оперативные факторы на Торецком направлении "прямо связаны" с Авдеевским направлением. В настоящее время, по его мнению, оккупационные войска прилагают усилия по перекрытию трассы Н-32 Покровск-Константиновка, что является основным логистическим путем для обеспечения защитников Торецка.

"Отдельные замечания Машовца и Волошина по поводу перспектив российских наступательных операций под Торецком отражают примечательную динамику на поле боя — российское командование, возможно, решило усилить наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкий пункт отправления, с которых они могут атаковать на север в направлении Часового Яра или к западу/юго-западу от Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут атаки российское командование считает наиболее перспективным", – говорится в материале.

Аналитики констатировали рост уровня планирования операций, понимания оперативной ситуации у российского командования – особенно на фоне предыдущего протекания боевых действий, когда командиры оккупационной армии отдавали приказы на несогласованные наступательные операции на несвязанных участках фронта.

В то же время, способность российского командования реально реализовать эти оперативные планы зависит от тактического уровня действия войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно-важных прорывов. А здесь дела у оккупантов заключаются не очень хорошо: подавляющее большинство сил на этом направлении составляют "менее качественные" подразделения так называемой "ДНР" и территориальных войск России. А им, резюмируют аналитики, будет трудно правильно выполнять атаки, особенно учитывая, что Украина получает дополнительную военную помощь в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на затягивание войны в Украине. Однако Запад, уверены аналитики, может сорвать его план.

Также в ISW констатировали Россия возглавила Совбез ООН и планирует проектировать силу в международной системе.