Оккупанты пытаются укрепить Балаклавскую бухту, устанавливая новые боновые заграждения – 'Атеш'

Российские войска во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать защитные сооружения вблизи своих военных объектов. В частности, возле Балаклавской бухты в Севастополе появились новые боновые заграждения.

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С помощью таких конструкций россияне пытаются защититься от атак безэкипажных катеров и подводных дронов. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения информируют, что кроме дополнительных боновых заграждений российские оккупанты проводят минирование акватории вблизи бухты. При этом в "Атеш" отмечают, что несмотря на все меры, система защиты бухты имеет слабые места, которые уже были выявлены.

"Они действуют хаотично, пытаясь спасти то, что у них осталось на плаву. Однако Балаклава – важный пункт для оккупационной армии, и его поражение станет мощным ударом по всей военной логистике оккупантов в Черном море", – сообщили партизаны.

В то же время агенты движения заверили, что передали всю необходимую информацию Силам обороны Украины, поэтому в ближайшее время вражеские объекты на оккупированном полуострове могут ожидать "сюрпризы".

Напомним, российская армия продолжает усовершенствовать оборонительные сооружения на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем захватчики приступили к строительству укрытий.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Евпатории на западе захваченного украинского Крыма строят фортификации вдоль побережья Черного моря. В страхе высадки украинского десанта захватчики возводят укрепления, блиндажи, окопы, а также готовят личный состав.

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