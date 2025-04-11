Оккупанты пытаются заходить на пригранички Сумщины из Курщины: в ОТУВ 'Северск' рассказали о ситуации

На приграничных Сумской области с Курской ситуация остается напряженной. Российские оккупационные войска продолжают попытки проникновения на украинскую территорию, используя малые группы пехоты и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Видео дня

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона. По его словам, наибольшее скопление вражеских сил зафиксировано именно на территории Курской области РФ. Следовательно, именно это направление враг использует для тактических вылазок.

"Наибольшая концентрация врага находится в Курской области, поэтому, соответственно, на приграничье Сумщины враг пытается заходить малыми группами пехоты, применять ДРГ, чтобы накапливаться в пограничные или проверять возможные слабые места нашей обороны", - рассказал Мысник.

Несмотря на эти попытки, украинским защитникам удается оперативно выявлять и отбивать атаки. Силы обороны внимательно следят за ситуацией, а разведка фиксирует каждое движение противника с другой стороны границы.

"Наша разведка докладывает о любых перемещениях, потому что сейчас достаточно средств для выявления. Передвижение боевой техники проблематично, мы не даем врагу ее активно использовать в пограничные, сразу идентифицируем и максимально уничтожаем. Относительно личного состава, мы также отслеживаем те подразделения, которые есть у врага, и все их передвижение, чтобы реагировать, чтобы реагировать, чтобы реагировать, чтобы".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины: это Сумское и Харьковское направления. Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий в регионе резко возросла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!