Оккупанты пытаются захватить Лиман, чтобы пробить фланг обороны Краматорска: военный раскрыл замысел врага. Видео

Российские войска активизировали попытки захвата Лимана с целью прорыва фланга украинской обороны на Краматорском направлении. Враг рассматривает этот город как ключевую точку для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

В то же время украинские подразделения сдерживают атаки и не дают оккупантам реализовать их замысел. Об этом рассказал начальник первого ВВС подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" Дмитрий Зелка.

По его словам, захват Лимана позволил бы противнику пробить украинские фланги и создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь Донецкой области. Именно поэтому на Лиманском направлении фиксируется повышенная активность оккупантов.

Кроме непосредственных штурмовых действий, россияне пытаются системно давить на украинскую логистику. Для этого они активно применяют дроны-камикадзе, которые используются как для постоянной воздушной разведки, так и для поражения путей снабжения.

Такая тактика имеет целью ослабить оборону и усложнить обеспечение украинских подразделений на передовой.

"Нас донимают дроны-камикадзы – это постоянная разведка, постоянное перерезание нашей логистики", – сказал военный.

В то же время, как отметил майор Зелка, украинские силы продолжают сдерживать врага. Третий армейский корпус совместно с бригадой "Месть" и подразделением "Серебряная тройка" не позволяют оккупантам достичь полноценных успехов на этом направлении. Несмотря на постоянное давление, оборона остается устойчивой, а планы противника – нереализованными.

"Но Третий армейский корпус вместе с бригадой "Месть" и "Серебряной тройкой" не дают полноценно врагу достичь своих успехов", – отметил майор.

Напомним, на Лиманском направлении российские войска усиливают давление на украинские позиции, пытаясь проникать между боевыми порядками малыми пехотными группами. Несмотря на динамичную ситуацию, противнику не удается прорвать полосу обороны ВСУ, в частности в зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате – прорыв был сорван, группа – обезврежена, а трое российских захватчиков взяты в плен.

