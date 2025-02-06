Оккупанты пытаются закрепиться в районе Дворичной Харьковщины, но Силы обороны успешно их выбивают - ОСУВ 'Хортица'

Российские войска пытаются создать плацдарм в районе Дворичной Харьковщины. Однако Силы обороны Украины продолжают успешно выбивать врага.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, ситуация в этом районе остается напряженной, ведь там продолжаются активные бои.

В то же время оккупанты не могут закрепиться и удерживать позиции стабильно.

"Они пытаются закрепиться в районе Дворичной. Но оттуда их сейчас и выбивают, потому что это зона активных боев", – объяснил Тригубов.

Дворичная, которая расположена на линии фронта, остается зоной активных боевых действий. Враг еще раз пытается закрепиться в этом районе и создать плацдарм, однако Вооруженные силы Украины эффективно сдерживают его продвижение.

"Они пытаются создать там плацдарм... Насколько успешны там действия и противодействия – пока не стану говорить, но мы не можем сказать, что у них (россиян, – ред.) там есть стабильный плацдарм", – добавил Тригубов.

Украинские военные продолжают делать все возможное, чтобы умерить противника и не дать ему возможности закрепиться на новых позициях.

Напомним, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 90 боевых столкновений. Враг ударил по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам тремя ракетами и сбросил 134 КАБ, более половины из них – на Курщину. На Харьковском направлении украинские воины отразили четыре вражеских атаки в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

OBOZ.UA сообщал, что у российских оккупационных войск нет продвижения возле Волчанска на Харьковском направлении фронта. В самом городе большей частью продолжаются артиллерийские перестрелки, работа минометов и поражение FPV-дронов.

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