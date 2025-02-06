Продвижения врага возле Волчанска нет: в бригаде 'Форпост' рассказали, что происходит в районе города. Карта

Российские оккупационные войска не имеют продвижения возле Волчанска на Харьковском направлении фронта. В самом городе по большей части продолжаются артиллерийские перестрелки, работа минометов и поражение FPV-дронов.

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О ситуации рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер бригады "Форпост". Военнослужащий с позывным "Чернило" подчеркнул, что Волчанск фактически полностью разрушен.

"Что наши парни, что враг сидят в подвалах. Как таковой стрелкотни и действий малых штурмовых групп нет. Это единичные случаи, хотя на протяжении последней недели у наших ребят были небольшие успехи в самом городе", – добавил он.

По его словам, в окрестностях города оккупанты действуют примерно раз в неделю: привлекает много единиц техники и около двух-трех взводов личного состава.

Воин "Чернило" называет эти действия врага просто "мясными" штурмами, потому что они проходят без какой-либо тактики.

"Они просто умирают на штурмах и останавливаются. Затем снова ждут случая и снова наступают", – объяснил пресс-офицер "Форпоста".

Напомним, что бригада была сформирована из состава пограничников Краматорского отряда и присоединилась к Гвардии наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-офицер 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев 5 февраля рассказал, что севернее Харькова, между селом Липцы и границей, местность специфическая, поэтому продвижение и любое движение в плотных, насыщенных лесополосах очень ограничены. Там оккупанты роют "многоэтажные норы" на одного-двух человек, откуда Силам обороны непросто их выбивать.

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