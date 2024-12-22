Оккупанты разбрасывают ловушки-ежи по дорогам Херсона: как выглядят опасные находки

На дорогах Херсона были замечены ловушки-ежи, которые дистанционно разбрасывают оккупанты. Особенно они опасны для водителей.

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации. Он отметил, что во время движения после наезда на "ежа" в автомобиле повреждается колесо. После остановки транспортного средства на место прилетает дрон со взрывчаткой.

"Призываем всех водителей быть бдительными за рулем, а если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса. Будьте внимательны и осторожны!" – предупредил чиновник.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ каждый день пытаются форсировать реку Днепр на юге Украины. В сутки враг совершает по несколько таких попыток.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 декабря войска РФ устроили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали 11 мирных жителей. Под атакой находились и населенные пункты возле областного центра. Враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

В начале декабря в Силах обороны юга отмечали, что отслеживают информацию о подготовке войсками РФ плавсредств для возможного форсирования Днепра. Защитники Украины готовы к любому развитию событий, добавили военные.

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