Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя, Кремль требует подавить подполье на захваченных территориях – ЦНС

Оккупационная администрация Мариуполя разработала план "эвакуации" из города. Он включает в себя вывоз коллаборантов, документации и ценного имущества в Российскую Федерацию.

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Также в Мариупольском порту наблюдается ускорение грузовых операций, в частности вывоз зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления и подчеркивает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности за свои действия.

Москва провела оценку количества сотрудничающих с украинской армией на временно оккупированных территориях и требует от местных коллаборантов "подавить подполье".

Также сообщается, что Москва оценила количество партизан на временно захваченных землях более чем в 5 тысяч человек и требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и "решить эту проблему" до конца года.

Фактически перед местными правоохранителями был поставлен план задержать вышеупомянутое количество украинцев. Особое внимание уделяется Запорожской и Херсонской областям.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированной Луганской области спецслужбы страны-агрессора РФ проверяют коллаборационистов на наличие родственников на неоккупированных территориях. Задержанных за телефонный звонок в Северодонецке захватчики отправляют рыть окопы.

Напомним, что коллаборанты с паспортами РФ массово бегут из Херсона. В предвкушении украинского контрнаступления предатели с российскими паспортами массово выезжают на своих автомобилях в Крым.

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