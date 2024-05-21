Оккупанты разрушают исторические здания Мариуполя: появились новые данные о преступлении агрессора

Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания. В частности, теперь варвары лишили подлинности дом архитектора Нильсена по ул. Семенишина, 49.

Об этом сообщили в Telegram Мариупольского городского совета. Отмечается, что подрядчик-вандал из РФ при расчистке сооружения демонтировал оригинальный барельеф над парадным входом и купол с единственной в городе чешуйчатой крышей.

В горсовете напомнили, что в апреле во время "восстановления" Драмтеатра российский подрядчик также разрушил фигуры, которые имели архитектурную ценность – на них обрушился карниз фронтона.

"Оккупанты не способны ничего уберечь и реставрировать. Они разрушают культурные и исторические здания города, которые символичны для Мариуполя", – отметили в городском совете.

Напомним, вечером 20 мая в центре Мариуполя произошел масштабный пожар. Там загорелось помещение во дворе ТЦ "Браво", где находился склад строительных материалов "Еврострой". О причинах и последствиях пожара оккупанты не сообщают. Всего с начала 2024 года в оккупированном россиянами украинском городе произошло 364 пожара.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали, как россияне "отстраивают" Донецкий академический областной драмтеатр, который более двух лет назад разбомбили. Во время "ремонта" скульптуры на фасаде театра, чудом уцелевшие после российской бомбардировки, были окончательно потеряны в результате ужасной халатности окупантов.

– Россия активно заселяет Мариуполь гражданами РФ, а также мигрантами из Центральной Азии. Однако большая часть города до сих пор пуста, поэтому захватчики активно готовят квартиры украинцев к заселению россиян.

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