Оккупанты развернули штаб управления в закрытой больнице Скадовска: в 'Атэш' раскрыли подробности

Российские захватчики заняли здание закрытой больницы в Скадовске (Херсонская область) и обустроили там штаб управления подразделения. На территории объекта зафиксировано активное присутствие военных армии страны-агрессора.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". В партизанском движении отметили, что действия оккупантов нарушают нормы международного гуманитарного права.

Медучреждение в Скадовске превратили в командный пункт РФ

По словам агентов "Атеш", российские военные недавно заняли здание закрытой больницы в Скадовске, где развернули штаб управления подразделения. В помещении фиксируют активное передвижение личного состава, работу средств связи и другие признаки функционирования командного пункта.

"Медицинская инфраструктура города изымается в пользу оккупационных войск, оставляя жителей без доступа к медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Атеш", до оккупации в городе функционировали две больницы, однако сейчас районная не работает, и вместо восстановления ее для гражданских, оккупанты используют здание для военных нужд. В то же время центральная больница перегружена и не справляется с наплывом пациентов.

"Размещение военного штаба в гражданском медицинском учреждении прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Оккупанты не открывают больницы для людей, они забирают их для своей армии", – отмечается в сообщении.

