Оккупанты решили сыграть с украинским дроном в прятки, но все пошло 'не по плану'. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Захватчики решили сыграть с украинским дроном в прятки, но все пошло "не по плану".

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Воины Вооруженных сил Украины точным попаданием ликвидировали вояк "второй армии мира". Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Нерадивые оккупанты решили поиграть с нашим дроном в прятки. Судя по кадрам, очередь искать была за нашей "птичкой". Как честный и ответственный игрок, оператор дрона дал возможность всем скрыться, и только после того, как это сделал последний вражеский солдат, начал искать", – отметил он.

Напомним, воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.