Оккупанты решили устроить 'пиар-фотосессию' на границе с Днепропетровской областью и поплатились: пропагандист пожаловался на потери

Российские оккупанты в очередной раз доказали, что жизнь своих солдат для них - лишь расходный материал для пропаганды. На этот раз - ценой за "красивую картинку" стали десятки жизней захватчиков.

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Так, оккупанты решили устроить "пиар-фотосессию" на границе с Днепропетровской областью и поплатились. На это жалуются российские пропагандисты.

Накануне во второй половине дня российские пропагандистские ресурсы опубликовали фото якобы выхода подразделений группировки "Центр" к границам Днепропетровской области. Информацию сразу начали опровергать украинские источники.

Как выяснилось, военные РФ действительно кратковременно появились на этом участке, однако не с целью штурма или удержания позиций. Их выход был частью пиар-акции - сделать фото на фоне пограничной местности.

После съемки подразделение начало отход и попало под огонь ВСУ. По имеющимся данным, все участники этой "операции" погибли.

"Тем временем наши ребята их 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото. Но к сожалению в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции. На отходе все они, к сожалению, погибли. Причем такой результат был предсказуемым. И лично я не понимаю, зачем это делать, хоть убейте не понимаю. Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии. Как по мне это не правильно. Правильно было бы штурману посадку на юг (где наши части уже находятся на расстоянии менее километра) и уже развернуть флаг на занятой позиции", - пишут пропагандисты.

Напомним, что в среду, 21 мая, в Генштабе также опровергли фейк оккупантов о завершении боевых действий на территории РФ. Там отметили, что операции Вооруженных сил Украины в Курской и Белгородской областях продолжаются.

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