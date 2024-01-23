Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонщину: погибла женщина

Войска Российской Федерации 23 января атаковали Херсонскую область управляемыми авиационными бомбами. Пострадало село Шляховое, там под завалами собственного дома погибла 60-летняя женщина.

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Об атаках российских военных преступников сообщил в Telegram глава областной государственной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что вражеская авиация целый день бьет по Херсону.

"Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб. Один из прилетов – по жилому дому в селе Шляховое", – написал чиновник.

Спасатели нашли под завалами тело погибшей мирной жительницы 1963 года рождения. Ее личность установлена.

"Мои соболезнования родным", – добавил Прокудин.

Ранее 23 января оккупанты из авиации атаковали село Саблуковка Бериславского района. Противник попал в жилой дом, в котором находились люди. Два человека, мужчина и женщина, погибли.

Во вторник под атакой российской армии также был Херсон. У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина.

Как ранее писал OBOZ.UA, на передовой в Украине 23 января произошло 42 боевых столкновения. Армия Российской Федерации (по состоянию на 18:00) совершила 81 авиационный удар и 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям защитников страны и населенным пунктам.

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