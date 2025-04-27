Оккупанты сбросили авиабомбы на мирных жителей Константиновки: есть погибшие и раненые

Российские войска днем 27 апреля нанесли авиаудары по Константиновке на Донетчине. Захватчики сбросили авиабомбы на частный сектор города.

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В результате атаки погибли три человека, еще четверо горожан получили ранения разной степени тяжести, повреждены десятки домов и легковых авто. Подробности сообщили в Донецкой областной военной администрации и прокуратуре Донетчины.

Три авиаудара с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК российские войска нанесли по частному сектору Константиновки около 10:48.

"В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер", – рассказали в прокуратуре региона.

Также ранения различной степени тяжести получили еще четыре человека: женщины 67 и 73 лет и мужчины 77 и 83 лет. У пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Состояние части пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

В городе в результате удара поврежден 21 жилой дом и два автомобиля. При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Россияне ежедневно наносят смертельные удары по Константиновке и другим прифронтовым городам. Остаться там – значит превратиться в мишень для врага. Будьте ответственны! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Напомним, ранее стало известно, что 27 апреля российская авиация снова нанесла удары по Херсону. Вражеские авиабомбы повредили две многоэтажки. Среди горожан есть раненые.

А в Купянске Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по городу. Он находился в частном доме, разрушенном до основания прямым попаданием. Также сообщалось о двух пострадавших женщинах.

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