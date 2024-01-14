Оккупанты сбросили авиабомбы на склад с зерном в Харьковской области. Фото разрушений

В ночь на 14 января российские оккупанты ударили по Волчанску Чугуевского района Харьковской области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы на одно из местных сельхозпредприятий и разрушили зернохранилище.

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Кроме убранного зерна уничтожено также здание для обработки зерна. Следствие очередной варварской атаки России на гражданские объекты показал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Уничтоженный урожай и разрушенные помещения – россияне продолжают варить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв. Две управляемые авиабомбы разрушили и здание для обработки зерна", – отметил он.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказывал, что удар КАБами по Волчанску захватчики нанесли около 01:30 ночи 14 января. Разрушения получили два ангара и ток на территории сельхозпредприятия.

Кроме того, в результате обстрелов в городе возникли перебои с электроснабжением, однако энергетики возобновили питание.

В настоящее время на месте удара работает следственно-оперативная группа Нацполиции и взрывотехники. Открыто еще одно уголовное производство по факту очередного нарушения россиянами законов и обычаев войны.

Напомним, накануне, 13 января, армия России массированно атаковала Херсон и область.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию учебного заведения: убиты двое гражданских.

А уже на следующий день захватчики ударили дроном-камикадзе по пожарным. Те как раз ликвидировали пожар. Ранения получили четверо спасателей.