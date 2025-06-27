Оккупанты сбросили КАБы на Купянск и район: погиб мужчина, пострадала женщина. Фото

Российские войска в ночь на 27 июня сбросили КАБы на Купянск и Купянский район Харьковской области. В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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Известно о погибшем и пострадавшей. Подробности ночного террора врага раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.

По данным прокуратуры региона, авиаудар по Купянску россияне нанесли около 3 часов ночи.

"Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя женщина: у нее диагностировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

За несколько часов до того, около 22:00, 26 июня захватчики из авиации ударили по селу Ольховатка Купянского района. Российский КАБ ударил по частному сектору. Погиб 53-летний мужчина.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, посреди дня 27 июня оккупанты ударили по Самару на Днепропетровщине. В городе, который несколько дней назад уже пережил массированную атаку, снова есть погибшие и раненые. Также местные власти сообщили о пожаре после вражеских ударов.

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