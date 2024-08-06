Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Херсон, пострадали две женщины

Российские оккупационные войска во вторник, 6 августа, сбросили с дрона взрывчатку на Херсон. В результате атаки пострадали две женщины.

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Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, утром, после 11:00, в Днепровском районе города произошла атака с использованием дронов.

Оккупанты сбросили взрывчатку, что привело к серьезным последствиям. В частности, в результате взрыва ранения получили две женщины, 70 и 83 лет. Обе потерпевшие находились на улице во время атаки.

Женщины получили взрывную травму и осколочные ранения. Они госпитализированы и сейчас находятся под контролем. Их состояние оценивается как серьезное.

Напомним, террористические войска России утром 6 августа нанесли по Харькову ракетный удар – предварительно, "Искандером". Под обстрелы попала плотная жилая застройка в центре города, в том числе поликлиника.

Ночью во вторник оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеских обстрелов получил повреждения, а затем загорелся жилой дом.

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