Оккупанты сбросили взрывчатку на территорию больницы в Херсоне: имеются повреждения. Фото

Российские оккупанты днем 18 сентября атаковали территорию одной из городских больниц в Херсоне. Взрывчатку захватчики сбросили с беспилотника на территорию медицинского учреждения в Корабельном районе города.

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В результате атаки повреждено несколько единиц служебного транспорта, информации о раненых не поступало. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Взрывчатку сбросили на территорию больницы

После 14:00 российские военные совершили атаку на одну из городских больниц в Корабельном районе Херсона.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона непосредственно на территорию медицинского учреждения.

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Поврежден служебный транспорт

В результате удара было повреждено несколько единиц служебного транспорта больницы.

Информация о пострадавших в результате этой атаки пока не поступала.

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсона и области с применением беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне после российского обстрела Центрального района скончался 24-летний местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Ранее российские оккупанты с помощью беспилотника атаковали маршрутный автобус и легковой автомобиль в Центральном районе Херсона. В результате атаки погиб 47-летний мужчина, ещё 12 человек получили травмы.

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