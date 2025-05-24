Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в пригороде Херсона: пострадал мужчина

В субботу, 24 мая, российские оккупанты атаковали с БПЛА Антоновку на Херсонщине. Взрывчатку сбросили с дрона около семи часов утра.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал мужчина 1984 года рождения. Он получил минно-взрывную травму и контузию. Сейчас врачи его дообследуют", – говорится в сообщении.

Напомним, что Антоновка – поселок городского типа, расположенный на берегу Днепра всего в 7 км от Херсона. Когда-то здесь был мост, соединявший правый и левый берега Херсонщины.

В первые дни полномасштабной войны в Антоновке велись ожесточенные бои. После того как ВСУ освободили правобережную часть области, российские войска начали непрерывно обстреливать поселок из различных видов вооружения. Оккупанты активно используют дроны, с которых сбрасывают взрывчатку на дома и автомобили мирных жителей.

До начала полномасштабной войны в Антоновке проживало около 11 тысяч человек. Сейчас поселок находится под постоянным террором со стороны российских дронов и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в течение минувших суток нанесли многочисленные удары по территории Херсонщины. В результате вражеской атаки погибли два человека, 13 получили ранения.

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