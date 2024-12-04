Оккупанты сносили дома в Мариуполе с останками погибших в своих квартирах жителей: очевидец рассказал о преступлениях РФ. Видео

Российские оккупанты сносили дома в Мариуполе вместе с останками погибших жителей. Это делалось для того, чтобы скрыть количество жертв.

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Об этом рассказал Антон Белай, директор строительного колледжа, переживший осаду города в 2022 году и сумевший выбраться на подконтрольную Украине территорию. Видео с его свидетельствами опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

По словам Белая, строительный мусор вместе с человеческими останками вывозили грузовиками на свалки. В результате тысячи погибших мариупольцев остались без могил.

"Вывозили прямо с трупами людей, потому что летом 2022 года ни в один дом нельзя было зайти, даже вероятно в противогазе, потому что стоял ужасный трупный запах", – рассказал мужчина.

По его словам, в районе Азовстали были снесены буквально все дома, в частности, по словам Белая, и его дом оккупанты снесли.

"Они просто с костями людей разрушали эти дома, в грузовики и вывозили эти камни все с трупами людей", – рассказал Белай.

Как сообщал OBOZ.UA, когда-то оживленный и современный центр Мариуполя сегодня превратился в символ разрушений и упадка, вызванных российской оккупацией. Несмотря на заявления оккупантов о "восстановлении" города, в сети показали реальность, которая раскрывает совсем другую картину.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне собираются построить 50-метровый памятник. Его хотят посвятить захватчикам, уничтожающим украинский город и его жителей.

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