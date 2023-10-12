Оккупанты собирали их полгода: на Запорожском направлении ликвидирована рота предателей из Геническа – "Атеш"
На Запорожском направлении фронта украинские защитники ликвидировали роту "народного ополчения" из Геническа, которые отправились на передовую воевать против Украины. Оккупанты в течение полгда собирали подразделение предателей.
Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Агенты движения информировали, что рота предателей Украины погибла в полном составе.
Российские захватчики потратили полгода, чтобы собрать это подразделение, и в результате использовали его как пушечное мясо.
В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации", рассказали в "Атеш".
Оккупанты обещали им высокие выплаты и военную карьеру в оккупированном Крыму.
"Но судьба распорядилась иначе. Все предатели до единого были уничтожены. Случилось это из-за убийственных приказов российских начальников, в духе советского "мясозакидательства". Не верь оккупанту – не поддавайся его сладким обещаниям!" – призвали партизаны.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В НАТО заявили, что потери России с начала полномасштабной войны приблизились к 300 тыс. солдат и наемников. Они в разы превышают потери украинских Сил обороны.
–Один из пленных оккупантов не смог объяснить, кто он по национальности и почему воюет против Украины. При этом он признался, что все же не хочет войны.
– Другой пленный рассказал, как зеков в России вербуют в ВС РФ и чеченский батальон "Ахмат". Завербованным изначально уготована судьба смертников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!