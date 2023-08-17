Оккупанты срочно начали возводить новую линию обороны на Никольском направлении, – Андрющенко

Российские оккупационные войска срочно начали возводить новую линию обороны на Никольском направлении. Также враг активно привлекает авиацию.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал видео пролета авиации РФ.

"Никольская часть Мариупольского района – Розовский район. Запорожской области. По дороге от Никольского до Конских Роздоров активная авиация врага", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, значительное количество грузовиков с живой силой возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Местным жителям захватчики рассказывают, что им приказали "отступить за пирамидки".

Кроме того, захватчики начали активное окапывание в районе Федоровского и Никольского лесов.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское – Мангукш)" – добавил советник городского головы Мариуполя.

Как писал OBOZREVATEL:

– В сети показали, как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь, несмотря на басни оккупантов о его "восстановлении". На самом деле каждая улица города почти полностью разбита.

– В то же время кафиры в Мариуполе пытаются подавить сопротивление украинцев. Для этого враг постоянно производит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!