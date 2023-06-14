Оккупанты стали чаще бить по тыловым регионам Украины: Гуменюк назвала причину

На юге Украины интенсивность вражеских обстрелов несколько снизилась – отчасти это объясняется тем, что военным РФ пришлось отойти и переобустроиться на новых оборонных позициях. В то же время оккупанты сосредоточили удары по тыловым регионам.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона 14 июня рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчики пытаются применять максимально мощные и разрушительные снаряды.

"Интенсивность обстрелов несколько упала, в том числе и потому, что им пришлось оттянуть позиции и переобустроиться на новых рубежах обороны. В частности, за этот день обстрелов было 38. Если раньше мы фиксировали 50-70 обстрелов в день, то сейчас этот показатель несколько ниже. И враг пытается использовать максимально мощные снаряды, которые нанесут больше разрушений", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что враг продолжает обстрелы правого берега Херсонщины, где идет гуманитарная эвакуация из подтопленных районов. В частности, 13 июня Херсон был атакован 4 раза, также под огнем находились Кизомис и Белозерка.

"Активность вражеских более дальних атак направлена как раз на те тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной снабжения ресурсами для линии фронта", – сказала Гуменюк.

По ее словам, ночью наблюдалась активность российских ракетоносителей в Черном море: враг вывел два надводных и один подводный с общим залпом "Калибров" до 20 единиц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью РФ атаковала Украину 10 крылатыми ракетами и 10 "шахедами". ПВО уничтожила 12 воздушных целей.

– В Одессе из-за прилетов "Калибров" 3 человека погибли и еще 13 получили ранения. Российские ракеты попали в ЖК, складское помещение и бизнес-центр.