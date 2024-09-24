Оккупанты строят фортификации в районе Старицы Харьковской области: в ОТГ 'Харьков' рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупанты в районе Старицы приступили к работам по фортификационному оборудованию новых позиций. В районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск наблюдается перемещение личного состава с целью усиления подразделений на передовой и восполнения потерь в личном составе.

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Тем временем украинские воины на Харьковском направлении продолжают уничтожать живую силу, технику и вооружение захватчиков: с поля боя выбыли более 80 оккупантов и свыше 70 единиц техники. О ситуации на направлении рассказали в Оперативно-тактической группировке войск "Харьков".

В ОТГ "Харьков" отметили, что по состоянию на 9 утра 24 сентября оперативная обстановка на направлении существенных изменений не претерпела, она остается сложной. Украинские воины на севере Харьковской области сдерживают российское наступление.

Так, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.

В районе Старицы – осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.

А в Волчанске россияне в последнее время совершали единичные перемещения личного состава с целью проведения логистического обеспечения и восполнения текущих потерь. Они также ударили по городу из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

На Харьковском направлении в течение суток 23 сентября произошло 2 боевых столкновения. Также российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 53 удара дронами-камикадзе, а также совершили 360 обстрелов позиций украинских воинов.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 85 существ, из них безвозвратные – 15, санитарные – 70", – отметили в ОТГ "Харьков".

На Харьковском направлении также за сутки были уничтожены или повреждены 75 единиц военной техники и вооружений россиян, в частности:

один танк,

одна боевая бронированная машина,

пять единиц специальной техники,

13 артиллерийских систем,

четыре автомобиля,

51 БпЛА.

Также украинские воины уничтожили 59 укрытий для личного состава, одну стартовую площадку запуска БпЛА и два места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – заверили в ОТГ "Харьков".

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что оккупанты взяли под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой. Украинские воины делают все возможное, чтобы не дать захватчикам перерезать этот путь, потому что это очень сильно ударило бы по логистике Сил обороны Украины.