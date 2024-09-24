Оккупанты строят фортификации в районе Старицы Харьковской области: в ОТГ "Харьков" рассказали о ситуации. Карта
Российские оккупанты в районе Старицы приступили к работам по фортификационному оборудованию новых позиций. В районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск наблюдается перемещение личного состава с целью усиления подразделений на передовой и восполнения потерь в личном составе.
Тем временем украинские воины на Харьковском направлении продолжают уничтожать живую силу, технику и вооружение захватчиков: с поля боя выбыли более 80 оккупантов и свыше 70 единиц техники. О ситуации на направлении рассказали в Оперативно-тактической группировке войск "Харьков".
В ОТГ "Харьков" отметили, что по состоянию на 9 утра 24 сентября оперативная обстановка на направлении существенных изменений не претерпела, она остается сложной. Украинские воины на севере Харьковской области сдерживают российское наступление.
Так, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.
В районе Старицы – осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.
А в Волчанске россияне в последнее время совершали единичные перемещения личного состава с целью проведения логистического обеспечения и восполнения текущих потерь. Они также ударили по городу из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".
На Харьковском направлении в течение суток 23 сентября произошло 2 боевых столкновения. Также российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 53 удара дронами-камикадзе, а также совершили 360 обстрелов позиций украинских воинов.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 85 существ, из них безвозвратные – 15, санитарные – 70", – отметили в ОТГ "Харьков".
На Харьковском направлении также за сутки были уничтожены или повреждены 75 единиц военной техники и вооружений россиян, в частности:
- один танк,
- одна боевая бронированная машина,
- пять единиц специальной техники,
- 13 артиллерийских систем,
- четыре автомобиля,
- 51 БпЛА.
Также украинские воины уничтожили 59 укрытий для личного состава, одну стартовую площадку запуска БпЛА и два места хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – заверили в ОТГ "Харьков".
Напомним, ранее в ВСУ заявили, что оккупанты взяли под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой. Украинские воины делают все возможное, чтобы не дать захватчикам перерезать этот путь, потому что это очень сильно ударило бы по логистике Сил обороны Украины.
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