Оккупанты взяли под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой: военный рассказал о ситуации. Карта

Россияне на Купянском направлении пытаются перерезать важную для Сил обороны логистическую артерию – трассу Боровая – Купянск-Узловой. На данный момент им удалось взять ее под огневой контроль.

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Впрочем, украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу добиваться значительных продвижений. Об этом рассказал военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире КИЕВ24.

"Есть угроза на этом направлении. Важно с точки зрения логистики не допустить врага к этому пути. И пытается он действительно туда прорваться. На самом деле, довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огненным контролем. Но тем не менее, несмотря на численное превосходство врага, стараемся не давать ему каких-либо продвижений значительных", – отметил он.

Воин 77 бригады также добавил, что в последнее время на Купянском направлении появились "вагнеровцы". В частности, представители остатков ЧВК "Вагнер" замечали среди ликвидированных захватчиков, которых российское командование бросает, в частности, на разведку украинских огневых позиций.

"Недавно выставляли в наш официальный Telegram-канал тело погибшего вагнеровца. Он с тем шевроном как раз лежал на поле боя, и как раз был хорошо виден этот шеврон ЧВК "Вагнер". Они есть. Есть этот "Шторм V". И такого контингента очень много . На самом деле много. И они просто могут бездумно использовать своих людей для разведки наших огневых позиций", – отметил Виктор Петрович.

Напомним, о том, что россияне используют личный состав в качестве приманки для определения огневых позиций ВСУ, ранее заявляли в ОТУ "Харьков". По словам спикера ОТУ Виталия Саранцева, враг не считается со своими потерями и предпочитает сохранять технику и вооружение, а не личный состав. Только в Харьковской области в таких штурмах россияне потеряли уже более 16 тысяч оккупантов.