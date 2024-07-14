Оккупанты строят оборону на Харьковщине: Коваленко объяснил, как это может быть выгодно Украине

Российские оккупационные войска на захваченных ими участках украинской территории на севере Харьковщины прилагают усилия не столько на прорыв, сколько на удержание этих территорий. Они формируют линии обороны, чтобы выдержать давление украинских войск.

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Однако то, что захватчики переходят в оборону, в известной степени выгодно Украине: ныне оккупанты вынуждены распылять ресурсы. Такое мнение в ходе еженедельного обзора ситуации на фронте высказал в эфире OBOZ.UA военный обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил: с начала своего разрекламированного наступления на севере Харьковщины россияне смогли оккупировать два участка украинской территории в этой области: в направлении села Липцы, а также в районе Волчанска. Здесь, по словам Коваленко, критических изменений, которые бы усугубили ситуацию для Сил обороны, в течение недели не произошло. Но россияне и не очень-то рвутся на прорыв, считает эксперт.

"Российские оккупанты в последнее время все больше усилий прикладывают не столько на прорыв или расширение своей зоны контроля, сколько на формирование обороны – линий обороны, которые позволили бы им в дальнейшем выдерживать давление со стороны украинских подразделений и как можно дольше удерживать эти участки. То есть Россия здесь переходит в оборону", – отметил Коваленко.

Он добавил, что переход россиян в оборону не стал таким большим "сюрпризом". В то же время из этой ситуации Украина может извлечь определенные выгоды.

"Некоторое время назад я говорил, что для нас все же выгодно, если россияне будут распылять свой ресурс на этот участок, где мы полностью контролируем ситуацию по этой линии боестолкновения", – напомнил Коваленко.

В то же время, для россиян ситуация осложняется еще и тем, что западные партнеры несколько ослабили введенные ранее ограничения по использованию западных вооружений для ударов по территории РФ. Поэтому война медленно возвращается домой – к тем, кто начал ее.

"Для россиян невыгоден и тот факт, что мы получили пока ограниченное, но разрешение нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации западным оружием. И таким образом Белгородская область становится в полном смысле этого слова зоной боевых действий. То есть она превращается в зону боевых действий через то, что россияне здесь находятся. И мы можем влиять на западное оружие именно по тем объектам, по которым не имели возможности оказывать более-менее эффективное влияние раньше", – отметил Коваленко.

Следовательно, на севере Харьковщины при упомянутых обстоятельствах, снова повторил военный обозреватель, "россияне распыляют ресурс".

Напомним, ранее Коваленко объяснил, что не так с обновленным российским ФАБ-3000. Он напомнил, что на днях в сети появилось первое четкое фото усовершенствованной российской бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Несмотря на то, что точность и надежность этого вражеского оружия "хромают", бомба обладает ужасающей разрушительной силой.

При этом сами оккупанты недовольны новым "аналогов_нет", поэтому поползли слухи, что российское командование отправило проект на доработку – и они могут оказаться небезосновательными.