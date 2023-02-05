Оккупанты массово сжигают украинские книги на Луганщине – ЦНС

В населенных пунктах Луганской области, временно оккупированных Российской Федерацией, захватчики занимаются наследованием нацистской Германии – сжигают книги. Случаи массового уничтожения украинской литературы в котельных замечены, в частности, в городе Ровеньки (занят противником с мая 2014 года).

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Об этом 5 февраля на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления. Уточняется, что "неправильные", по мнению роспропаганды, книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.

Россияне называют такие книги "нацистскими", "лживыми" и, что иронично, "пропагандистскими".

Ранее так называемое министерство образования и науки "ЛНР" издало список книг, которые необходимо изъять на территории "республики". В нем 365 пунктов. Под запрет попали художественная литература, книги по истории (в частности, о Голодоморе), биографии, эссе, публицистика на украинском языке или о событиях в Украине.

Рейды по изъятию книг российские захватчики проводили и в других регионах, например, Мелитополе Запорожской области. Военные преступники не хотят, чтобы население имело доступ к правде, и пытаются насадить украинцам кремлевскую пропаганду.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты начали демонтировать бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя. Строительная техника окончательно сносит постройки, разрушенные ВС РФ.

– Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечал, что россияне вывозят из города завалы домов вместе с телами погибших людей.

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