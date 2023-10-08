Оккупанты терроризируют людей в Запорожье по советским методичкам 30-х годов, – Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты терроризируют людей по советским методичкам 1930-х годов. Они в "промышленных" темпах проводят так называемую национализацию жилья, отбирая как квартиры выехавших из оккупации людей, так и собственность оставшихся.

Также захватчики подселяют к людям оккупантов, отбирают у украинцев транспорт и деньги, а "национализированные" земельные участки собираются раздавать российским захватчикам. Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, за время оккупации только в Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты и назначенные Кремлем гауляйтеры конфисковали более пяти тысяч объектов: домов, квартир, предприятий, складов и т.д. Происходил этот тотальный грабеж в несколько волн.

"Начиналось все еще в мае 2022 года, когда враг начал просто занимать те квартиры, которые им были нужны для размещения своего личного состава. предприятий, бизнесов, складов и различных организаций, затем они начали делать тотальный обход по всем подъездам, квартирам и домам, в процессе обхода они пытались узнать: жильцы, ранее проживавшие в этих квартирах, выехали с временно оккупированных территорий или находятся на ВОТ. Если получали информацию о выезде – через несколько недель появлялось нелегальное распоряжение гауляйтера Балицкого о том, что эта квартира также "национализирована" и передается непонятно кому", – отметил Федоров, подчеркнув, что все эти "распоряжения" абсолютно нелегальны.

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В течение последнего месяца захватчики проводят очередные массовые обходы по многоквартирным и частным домам – с целью "донационализировать" то, что не смогли отобрать раньше. Также они в "лучших" традициях раннего СССР, взялись "подселять" к людям российских оккупантов.

"Если им нужно разместить в каком-то доме своих рашистских военных или разного рода "гастролеров", то они могут и подселять к существующим жителям. В основном это наблюдается именно на передовой, в таких населенных пунктах как Токмак, Молочанск, где они прикрываются нашими гражданскими жителями как живым щитом. Или могут сказать, чтобы в течение двух часов покинули свои дома, где люди прожили всю свою жизнь, потому что они нужны для каких-то военных нужд. Даже если в квартире или доме проживают люди – это точно не преграда для врагов отобрать у них эти дома или квартиры и сказать, что это нужно для армии. Мы видели такие примеры множество раз, к сожалению", – отметил Федоров.

По его словам, львиную долю "национализированного" жилья составляют дома и квартиры людей, которые смогли вырваться из оккупации. Однако от такой же судьбы на ТОТ не застрахован никто. Более того: как и в раннем СССР, современные потомки Шарикова взяли на себя "полномочия" определять, не слишком ли большим количеством квадратных метров владеет человек.

"Приоритетно забирают у выехавших. Но даже если люди живут и имеют абсолютно все документы – их так же могут выселить, потому что именно в этом районе нужно разместить военных. Также они проводят переучет и, например, если проживает один человек, а у него трехкомнатная квартира, по мнению врага это многовато. Поэтому его переселяют в какое-то общежитие, а в трехкомнатную квартиру перемещают каких-то своих гауляйтеров", – рассказал Федоров.

Спектакли с проверкой документов на жилье, считает мэр Мелитополя, нужны захватчикам не для того, чтобы убедиться, что конфисковать его они не смогут. Так оккупанты собирают данные для своих реестров и пытаются установить количество людей, остающихся в оккупации.

"Но это точно не гарантия того, что квартира, дом или любое имущество останется в собственности жильца, вынужденно остающегося во временной оккупации. Мы должны четко понять одну простую вещь: на территории, временно оккупированной врагом, ни одно правило, ни один закон не работает. И в любую секунду принятое ими решение они могут изменить", – подчеркнул Федоров.

Кроме домов и квартир, оккупанты в прямом смысле под дулами автоматов грабят людей: забирают у них деньги и автомобили.

Также они "национализируют" и принадлежащие украинцам земельные участки. Их, отмечает Федоров, в Москве собираются раздавать "героям СВО" как вознаграждение за участие в войне.

"Соответствующий законопроект внесли в кремлевскую Госдуму", – пояснил он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты используют мужчин на Херсонщине и Запорожье как "живой щит" для своих войск. В прошлом году то же происходило в ОРДЛО.

По словам директора общественной организации "Институт стратегических исследований и безопасности", правозащитника Павла Лисянского, именно на территории этих областей и придется основной удар российской мобилизации. Мужчин, которых заберут в ряды оккупационной армии, ожидает судьба "мобиков" из Донецкой и Луганской областей, которых в прошлом году "отправляли на минные поля, на забой живым щитом, чтобы сохранить жизнь военным из оккупационных подразделений вооруженных сил Российской Федерации".