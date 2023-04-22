Оккупанты требуют от жителей Новой Каховки срочно покинуть квартиру и стягивают технику в жилые районы – ЦНС

Российские оккупанты требуют от жителей левого берега Днепра на Херсонщине покинуть регион. В частности, такие требования имеют место в оккупированных Новой Каховке и в пгт Днепряне.

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Одновременно с этим российские военные размещают свою технику в жилых районах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Россияне требуют от жителей левого берега Херсонщины, проживающих вдоль Днепра покинуть регион. Так, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть помещения. При этом враг располагает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 оккупантов демонтировали на металлолом местный элеватор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты продолжают усиливать террор мирных жителей на временно оккупированных территориях, совершая полицейские рейды. Во время таких проверок они фиксируют персональные данные местных жителей и избирательно обыскивают их дома.

Также российские военные преступники расстреливают жителей Херсонщины, которые пытаются эвакуироваться по реке на правый берег Днепра. Покинуть оккупированную территорию в сторону независимой Украины становится все сложнее.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили террор на юге Украины, потому что паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Она напомнила, что подобная активность со стороны врага наблюдалась, когда начиналось освобождение правобережья Херсона.

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