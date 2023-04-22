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Оккупанты требуют от жителей Новой Каховки срочно покинуть квартиру и стягивают технику в жилые районы – ЦНС

Руслан Рудомский
War
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Россияне требуют от жителей Новой Каховки покинуть город

Российские оккупанты требуют от жителей левого берега Днепра на Херсонщине покинуть регион. В частности, такие требования имеют место в оккупированных Новой Каховке и в пгт Днепряне.

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Одновременно с этим российские военные размещают свою технику в жилых районах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Россияне требуют от жителей левого берега Херсонщины, проживающих вдоль Днепра покинуть регион. Так, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть помещения. При этом враг располагает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 оккупантов демонтировали на металлолом местный элеватор.

Новая Каховка на карте войны в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты продолжают усиливать террор мирных жителей на временно оккупированных территориях, совершая полицейские рейды. Во время таких проверок они фиксируют персональные данные местных жителей и избирательно обыскивают их дома.

Также российские военные преступники расстреливают жителей Херсонщины, которые пытаются эвакуироваться по реке на правый берег Днепра. Покинуть оккупированную территорию в сторону независимой Украины становится все сложнее.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили террор на юге Украины, потому что паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Она напомнила, что подобная активность со стороны врага наблюдалась, когда начиналось освобождение правобережья Херсона.

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