Оккупанты устроили полицейские рейды на временно захваченной части Херсонщины – Генштаб

Российские оккупанты продолжают усиливать террор мирных жителей на временно оккупированных территориях. В частности, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются полицейские рейды.

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Силовики оккупантов проверяют у местного населения личные телефоны на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ 9 апреля.

Отмечается, что во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.

Напомним: в сводке военной разведки Великобритании 9 апреля объяснили, что в Кремле пытаются создать иллюзию контроля над оккупированными территориями Украины. Власти РФ пытаются показать, что ситуация там якобы нормализовалась, однако реальность выглядит иначе.

"На самом деле, большая часть территории остается зоной активных боевых действий, склонной к атакам партизан и с крайне ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан", – отметили в британской разведке.

Между тем в Мелитополе на Запорожье российские войска устроили охоту на партизан. Таким образом, они пытаются подавить народное сопротивление. Враг устраивает облавы прямо в жилых домах и пытается обнаружить людей, поддерживающих Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области выкопали окоп протяженностью более 70 километров. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка на западе и выходит за пределы населенного пункта Мариновка на востоке;

– в ВСУ потроллили 70-километровый окоп захватчиков. Там отметили, что судя по фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области российские военные пытаются стать "рекордсменами из окопов". Но это будет единственная их победа в этой войне.

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