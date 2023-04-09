В РФ создают видимость контроля на оккупированных территориях Украины, но реалии совсем другие – британская разведка

В Кремле пытаются создать иллюзию контроля над оккупированными территориями Украины. Власти РФ пытаются показать, что ситуация там якобы нормализовалась, однако реальность выглядит иначе.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 9 апреля. В частности, в ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 5 апреля провел полное заседание совбеза РФ, первое такое с октября 2022 года.

Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем обсуждались вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на оккупированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в качестве основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализовавшуюся. На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подверженной атакам партизан и с крайне ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан", – отметили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным британской разведки, Москва собирается представить захваченные территории Украины как неотъемлемые части РФ. Там продолжают русификацию систем образования, связи и транспорта.

– Накануне в оккупированном Крыму заявили об уничтожении якобы украинской ракеты в районе Феодосии. Фанаты РФ в сети устроили истерику из-за того, что снаряды долетают до полуострова.

– В оккупированном Мелитополе захватчики устроили охоту на партизан после серии мощной "бавовны", устраивая облавы прямо в жилых домах.