Десятки полицаев с собаками: в Мелитополе оккупанты устроили новую охоту на партизан

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские войска продолжают терроризировать мирное населения. После серии мощной "бавовны" захватчики устроили в городе охоту на партизан.

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Таким образом россияне пытаются подавить народное сопротивление. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, в последнее время российским оккупантам повсюду видятся украинские партизаны. Поэтому враг устраивает облавы прямо в жилых домах и пытается обнаружить людей, которые поддерживают Украину.

Один из таких рейдов десятки оккупантов с собаками устроили в одном из многоэтажных домов Мелитополя.

"Прямо сейчас десятки полицейских с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", – отметил Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области группа россиян и украинцев-предателей устроила террор фермерам. Члены бандитской группировки "отжимают" у них урожай, а с местными ФСБшниками делятся деньгами – за что имеют ряд привилегий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины проводят подготовительные работы к контрнаступательной операции. С этим связаны, в частности, взрывы в Мелитополе Запорожской области, которые в последние недели стали регулярными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на четверг, 6 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было неспокойно. В городе около 2:00 прогремело несколько мощных взрывов. Прилеты были по военной базе врага, дислоцирующегося на аэродроме;

– Утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вновь произошла "бавовна". Местные жители слышали мощные взрывы в северных и западных районах города;

– В Мелитополе партизаны подорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковырко, который во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.